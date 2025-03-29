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Прогноз погоды в Крыму на 29 марта

Прогноз погоды в Крыму на 29 марта

Прогноз погоды в Крыму на 29 мартаВ Симферополе +19 и небольшой дождьВ Севастополе +14 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +15 и дождьВ Черноморском +15 и дождьВ Джанкое +11 и небольшой дождьВ Ялте +18 и облачно с прояснениямиВ Алуште +17 и небольшой дождьВ Керчи +13 и дождьВ Армянск.

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