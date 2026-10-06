В Новосибирской области бензин АИ-98 подорожал до 115,69 рубля

Новосибирский нефтетрейдер Лацких назвал сбои в работе нефтеперерабатывающих заводов причиной сохраняющегося дефицита бензина АИ-92 и АИ-95, из-за которого соглашение об ограничении наценок на топливо в регионе не удается выполнить в полном объеме.