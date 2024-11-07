Лавров сообщил, что Казахстан получил приглашение стать страной - партнером БРИКС

Казахстану предложили присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра - главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу, его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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