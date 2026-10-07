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Регионы России

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Honor готовит обновление серии смартфонов 700 с улучшениями дизайна, батареи и камер

Honor готовит обновление серии смартфонов 700 с улучшениями дизайна, батареи и камер

Компания Honor планирует выпустить новую серию смартфонов Honor 700, которая, по предварительным данным, получит значительные изменения во внешнем виде, аккумуляторах и камерах.

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