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Поварёнок с лучшими рецептами

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Орехово-овсяный пирог со сливами

Орехово-овсяный пирог со сливами

Один из лучших вариантов для осени – влажный фруктовый пирог без сахара и белой муки. Готовим тесто из овсяной муки, молотого фундука и большого количества сочных слив.

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