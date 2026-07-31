Белоусов поздравил службы обеспечения войск с профессиональным праздником

Специалисты служб материально-технического обеспечения армии и флота России вносят значительный вклад в укрепление военных возможностей страны, заявил российский министр обороны Андрей Белоусов по случаю Дня тыла ВС РФ.
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