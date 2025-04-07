В ходе освобождения населенного пункта Андреевка в Донецкой народной республике российские военнослужащие обнаружили и уничтожили сеть укрепленных бункеров Вооруженных сил Украины, строительство которых финансировалось украинским олигархом Ринатом Ахметовым.
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