Политика как он...
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Политика как она есть

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Российские военные сожгли в ДНР бункеры, построенные миллиардером Ахметовым

Российские военные сожгли в ДНР бункеры, построенные миллиардером Ахметовым

В ходе освобождения населенного пункта Андреевка в Донецкой народной республике российские военнослужащие обнаружили и уничтожили сеть укрепленных бункеров Вооруженных сил Украины, строительство которых финансировалось украинским олигархом Ринатом Ахметовым.

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