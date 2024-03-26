Крокус Сити будут восстанавливать за счёт налогоплательщиков?

Людмила Петрухина

Ему надо пусть на свои и восстанавливает, нечего из камана государства деньги тянуть. Но что- то мне подсказывает, что все было это построено с нарушениями ТБ СНИПов. Из самых дешевых материалов. И стало известно, что не был сдан в эксплуатацию этот обьект, а числился, как строящийся( иформация может быть не точной, но она есть). На этом месте должен быть построен храм или мемориал, а не развлекательный комплекс. Да и названия на западный манер меня раздражают.