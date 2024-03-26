Крокус Сити будут восстанавливать за счёт налогоплательщиков?

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Комментарии
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Людмила Петрухина
Ему надо пусть на свои и восстанавливает, нечего из камана государства деньги тянуть. Но что- то мне подсказывает, что все было это  построено с нарушениями ТБ  СНИПов. Из самых дешевых материалов. И стало известно, что не был сдан в эксплуатацию этот обьект, а числился, как строящийся( иформация может быть не точной, но она есть). На этом месте должен быть построен храм или мемориал, а не развлекательный комплекс. Да и названия на западный манер  меня раздражают.
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19 час.
Людмила Петрухина
Еще добавлю к выше сказанному - заложен этот концертный зал ГАЗПРОМБАНКУ.
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10 час.

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