Как пишут, владелец Крокуса, российско-азербайджанский (или еврейский?) олигарх Араз Агаларов хочет помощи от государства Российского и считает себя пострадавшим от террористической атаки.
Крокус Сити будут восстанавливать за счёт налогоплательщиков?
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Людмила Петрухина
Ему надо пусть на свои и восстанавливает, нечего из камана государства деньги тянуть. Но что- то мне подсказывает, что все было это построено с нарушениями ТБ СНИПов. Из самых дешевых материалов. И стало известно, что не был сдан в эксплуатацию этот обьект, а числился, как строящийся( иформация может быть не точной, но она есть). На этом месте должен быть построен храм или мемориал, а не развлекательный комплекс. Да и названия на западный манер меня раздражают.
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19 час.
Людмила Петрухина
Еще добавлю к выше сказанному - заложен этот концертный зал ГАЗПРОМБАНКУ.
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10 час.
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