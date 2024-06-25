Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Флорида» Бобровского, Тарасенко и Куликова впервые взяла Кубок Стэнли

«Флорида» Бобровского, Тарасенко и Куликова впервые взяла Кубок Стэнли

В США определился обладатель Кубка Стэнли. Впервые в истории им стала команда Florida Panthers. За клуб выступают российский вратарь Сергей Бобровский, нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов.

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