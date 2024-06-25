«Флорида» Бобровского, Тарасенко и Куликова впервые взяла Кубок Стэнли

В США определился обладатель Кубка Стэнли. Впервые в истории им стала команда Florida Panthers. За клуб выступают российский вратарь Сергей Бобровский, нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии