«Лето в Москве»: на винтажном маркете пройдет детский конкурс мини-скульптур

В рамках «Лета в Москве. Все на улицу!» пройдет детский творческий конкурс 29 июня на винтажном рынке на Чистопрудном бульваре пройдет детский конкурс по созданию коллекционной мини-скульптуры в рамках фестиваля “Лето в Москве.