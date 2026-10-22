Высокая температура, затруднённое дыхание и признаки обезвоживания у ребёнка могут свидетельствовать об опасном течении респираторной инфекции и требуют обращения за медицинской помощью, рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Анна Алексеева в беседе с KP.