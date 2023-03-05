Военнослужащих ВСУ обязали ежедневно читать «Речь победителя» для поднятия морального духа

Последние события вокруг Артемовска (Бахмута) и на других направлениях, а также большие потери личного состава ВСУ, привели к падению морального духа украинских военных, не помогают и различного рода обещания, звучащие из Киева.
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