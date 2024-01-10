В Челябинской области 19-летний парень жестоко убил восьмиклассницу

По некоторым данным, убийца — двоюродный брат жертвы, и он совершил целый ряд преступлений.Ранним утром 6 января в дежурную часть карталинской полиции поступило сообщение: в заброшенном здании посёлка Татищево (бывший клуб) нашли тело 14-летней девочки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии