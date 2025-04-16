«Прайм»: покупатель может не платить за случайно разбитый товар в магазине

Покупателю в некоторых случаях не обязательно платить за разбитый в магазине товар.Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал, в каких случаях покупатель может не платить за разбитый в магазине товар.
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