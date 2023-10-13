Ученые раскрыли секрет водоемов древних майя, сохраняющих воду чистой сотни лет

Древние майя применяли в своих искусственных водоемах специальные растения для фильтрации и очистки. Исследование ученых Иллинойского университета показало, что тысячи лет назад обитатели Центральной Америки строили резервуары для питьевой воды, которые могли использоваться в течение многих веков, сообщается в involta Вода фильтровалась с помощью кварцевого песка и цеолита, которые доставлял .
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