Ученые раскрыли секрет водоемов древних майя, сохраняющих воду чистой сотни лет

Древние майя применяли в своих искусственных водоемах специальные растения для фильтрации и очистки. Исследование ученых Иллинойского университета показало, что тысячи лет назад обитатели Центральной Америки строили резервуары для питьевой воды, которые могли использоваться в течение многих веков, сообщается в involta Вода фильтровалась с помощью кварцевого песка и цеолита, которые доставлял .