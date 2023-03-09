Давыдов о 4:5 от «Торпедо»: «Упустить игру с 2:0 дома – это не в традициях «Динамо». Всем линиям надо прибавить – начиная с тренерской»

Виталий Давыдов оценил поражение московского «Динамо» от «Торпедо» (4:5 ОТ, 2-2). Команды провели 4-й матч серии в 1-м раунде Кубка Гагарина.
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