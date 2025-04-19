«Задуши его!»: Басков вмешался в конфликт Лазарева с экс-возлюбленным Вали Карнавал в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Николай Басков поддерал Сергея Лазарева в споре с Сашей Стоуном в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». В третьем выпуске произошел очередной скандал, в который вмешался глава сотни Лазарев после фееричного выступления Хора университета Лобачевского из Нижнего Новгорода.