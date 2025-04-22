Роскошь останется недоступной: эксперт о возвращении зарубежных брендов

Даже после возвращения зарубежных марок люксовые товары сохранят высокие ценыВице-президент "Опоры России" Дмитрий Пищальников рассказал, что даже после возвращения зарубежных марок товары категории "Люкс" останутся дорогими.
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