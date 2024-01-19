50 машин столкнулись на российской трассе

Порядка 50 машин столкнулись на трассе М-7 «Волга» в Татарстане. В результате пострадали три человека, одного из которых доставили в больницу в Казань, сообщил глава Пестречинского района республики Ильхам Кашапов.
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