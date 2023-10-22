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Эксперт Литовкин: кассетные боеприпасы в ATACMS уничтожают мирное население

Эксперт Литовкин: кассетные боеприпасы в ATACMS уничтожают мирное население

Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи заявил, что ракеты ATACMS, переданные Украине, имеют кассетную боевую часть, которая исключает точечное поражение целей.

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