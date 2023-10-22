Эксперт Литовкин: кассетные боеприпасы в ATACMS уничтожают мирное население

Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи заявил, что ракеты ATACMS, переданные Украине, имеют кассетную боевую часть, которая исключает точечное поражение целей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии