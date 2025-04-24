Отсечка в 60 долларов уже не актуально – Силуанов оценил ситуацию с ценой нефти Татьяна АрестоваСитуация на рынке нефти делает цену отсечения, установленную в бюджетном правиле, несоответствующей существующим вызовам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии