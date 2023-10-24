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Удивительная коллекция Смитсоновского Национального музея естественной истории

Удивительная коллекция Смитсоновского Национального музея естественной истории

Фотограф Чип Кларк получил возможность сделать серию снимков в Смитсоновском Национальном музее естественной истории (Smithsonian National Museum of Natural History) в Вашингтоне, который является одним из крупнейших музеев естественной истории в мире.

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Комментарии
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EL
Eva Lansca
О , Боже ! Так это птицы!! Даже не просто птицы - это попугаи!! Как их много !!
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4 д.

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