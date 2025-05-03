Демотиваторы для настроения: «Полулюкс» (14 фото)

Отличная порция для поддержания прекрасного настроения — для любителей демотивирующих картинок! Сегодня в выпуске: про красоту, про конечную остановку, про пенную вечеринку, про свежий хлеб по частям и многое другое! .
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