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Ухудшение дипотношений: как Россия ответит на закрытие Русского дома в ФРГ

Ухудшение дипотношений: как Россия ответит на закрытие Русского дома в ФРГ

Soeren Stache/dpa/picture-alliance/TASS Германия объявила о закрытии с 18 сентября генерального консульства России в Бонне и денонсации соглашения о деятельности Русского дома в Берлине – поводом названа причастность Москвы к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

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