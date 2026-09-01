Ухудшение дипотношений: как Россия ответит на закрытие Русского дома в ФРГ

Soeren Stache/dpa/picture-alliance/TASS Германия объявила о закрытии с 18 сентября генерального консульства России в Бонне и денонсации соглашения о деятельности Русского дома в Берлине – поводом названа причастность Москвы к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.