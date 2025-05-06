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Трамп готов назвать ответственных за взрывы на трубопроводах «Северный поток»

Трамп готов назвать ответственных за взрывы на трубопроводах «Северный поток»

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов назвать ответственных за взрывы на трубопроводах «Северный поток»Президент США Дональд Трамп заявил, что готов назвать ответственных за взрывы на трубопроводах «Северный поток».

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