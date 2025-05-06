Трамп готов назвать ответственных за взрывы на трубопроводах «Северный поток»

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов назвать ответственных за взрывы на трубопроводах «Северный поток»Президент США Дональд Трамп заявил, что готов назвать ответственных за взрывы на трубопроводах «Северный поток».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии