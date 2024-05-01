Постпред Украины при ООН Кислица намекнул на возможный удар по Крымскому мосту

На это ранее намекал посол Литвы в Швеции Постпред Украины при ООН Сергей Кислица после заявления посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса намекнул на своей странице в социальной сети X на готовящееся (в этом году) нападение на Крымский мост.
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