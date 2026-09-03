"Новая точка притяжения". Виктор Томенко оценил обновление школы и библиотеки в Заринске

Глава региона посетил обновленные социальные объекты города, которые открылись после капитального ремонта по национальным проектам Губернатор Виктор Томенко в Заринске / Фото: правительство Алтайского края/Минкульт Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 2 сентября совершил рабочую поездку в Заринск и лично оценил, как изменились два важных социальных объекта города: Центральная городская библиотека и средняя школа №2.