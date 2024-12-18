Захарова: есть доказательства применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором

Российские правоохранительные органы и Минобороны располагают неопровержимыми доказательствами применения Украиной в сентябре боеприпасов с белым фосфором, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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