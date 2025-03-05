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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • АЛЕКСАНДР Крымский
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"Мы вернемся!": Дацик обещает разобраться с руководителем первого канала за то, что вырезали русские песни из эфира

"Мы вернемся!": Дацик обещает разобраться с руководителем первого канала за то, что вырезали русские песни из эфира

Avia.pro - СМИ Скандал разгорелся нешуточный: Вячеслав Дацик, известный своей прямотой и кулаками, словно гром среди ясного неба, обрушился на Первый канал с гневной тирадой прям из мест которые находятся перед линией разграничения.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
обсуждать особо и нечего, Первый канал не смотрим, ибо там откровенно скучно и похабно... не вижу со своего дивана, кто эту &quot;девушку ужинает и танцует&quot;, но раз эти &quot;звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно&quot;... кому?
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4 час.
ЕД
Евгений Дудко
будут дальше тащить шамана сделают заслуженным орденоносцем и героем россии
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4 час.
Александр Хироников
А ты считаешь, что лучше Филю с утра до вечера с Лерой показывать?
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1 час.
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