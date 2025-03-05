"Мы вернемся!": Дацик обещает разобраться с руководителем первого канала за то, что вырезали русские песни из эфира

СК

Сергей Ковалев

обсуждать особо и нечего, Первый канал не смотрим, ибо там откровенно скучно и похабно... не вижу со своего дивана, кто эту "девушку ужинает и танцует", но раз эти "звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно"... кому?