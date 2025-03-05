"Мы вернемся!": Дацик обещает разобраться с руководителем первого канала за то, что вырезали русские песни из эфира

Avia.pro - СМИ Скандал разгорелся нешуточный: Вячеслав Дацик, известный своей прямотой и кулаками, словно гром среди ясного неба, обрушился на Первый канал с гневной тирадой прям из мест которые находятся перед линией разграничения.
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