Дом культуры «Ватутинки» в ТиНАО откроют после реконструкции в 2024 году

Работы по реконструкции Дома культуры «Ватутинки» в Десеневском поселении Новой Москвы планируется завершить в следующем году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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