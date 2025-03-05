Ночной взрыв газа на Кубани: жилой дом полуразрушен, пострадали жильцы

В пятиэтажном доме в Белореченске в Краснодарском крае произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
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