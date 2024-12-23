Нарва. Богатые финны часами стоят в очереди на таможне, чтобы лично убедиться в крахе российской экономики

Eduard

На счет границы,если честно,то проблема на стороне России! Пару лет назад они взялись якобы за ремонт моста и вообще на территории Росмии,поэтому запретили автобусы.Как видите никакого ремонта там нет эти годы,даже не собираются.Таможня такая же ленивая.Ябы рекомендрвал извините из Эстонии ехать в Россию через "Койдула",это конечно 300 км всторону от Питера,но граница свободная,автобус проезжает до Пскова,а оттуда поездом до Питера или автобусом!