Как передаёт корреспондент 78.ru, на погранпункте Нарва — Ивангород продолжают собираться огромные очереди.
Нарва. Богатые финны часами стоят в очереди на таможне, чтобы лично убедиться в крахе российской экономики
Комментарии
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MB
Marina Bubon
Эстонцы. Пообещаааааааали быть пооооообыыыыыстрееееее🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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7 час.
Eduard
На счет границы,если честно,то проблема на стороне России! Пару лет назад они взялись якобы за ремонт моста и вообще на территории Росмии,поэтому запретили автобусы.Как видите никакого ремонта там нет эти годы,даже не собираются.Таможня такая же ленивая.Ябы рекомендрвал извините из Эстонии ехать в Россию через "Койдула",это конечно 300 км всторону от Питера,но граница свободная,автобус проезжает до Пскова,а оттуда поездом до Питера или автобусом!
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5 час.
Eduard
Это лучше чем стоять столько часов на границе и город посмотрите!
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5 час.
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