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ДТП под Архангельском: 13 погибших, включая детей, подробности аварии

В Архангельской области на 1180-м километре федеральной трассы М8 «Холмогоры» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и лесовоза, в результате которого погибли 13 человек, включая троих детей.

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