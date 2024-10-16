YouHodler: Цена Биткоина зависит от нескольких факторов

Аналитик YouHodler Руслан Лиенха прогнозирует рост Биткоина до конца года, благодаря ключевым факторы, влияющие на цену криптовалюты: Выборы в США, где аналитики ставят на победу Дональда Трампа, связавшего свою предвыборную программу с цифровыми валютами.