Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    Какая глупость! Тогда надо запретить им шляться по ночным клубам, жениться и заводить детей до этого возраста. А то ж...Продление детства...
  • людмила
    Стипендии должны быть адекватными.Продление детства...
  • Модест
    пожуём увидимХаррис выбрала гу...

Фондовые рынки США закончили день сильным падением

Фондовые рынки США закончили день сильным падением

Фондовые рынки США закрылись снижением в пределах 3%, свидетельствуют данные торгов. Так, промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,6%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,4%, индекс широкого рынка S P 500 - на 3%​​​.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх