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Медвежий угол

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В Госдуме новый скандал: "Те кто сумеет хотя бы квартал прожить на эту пенсию, не забудьте поделиться впечатлениями"

В Госдуме новый скандал: "Те кто сумеет хотя бы квартал прожить на эту пенсию, не забудьте поделиться впечатлениями"

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка все в курсе какие баталии недавно развернулись в Госдуме по поводу принятии закона о повышении пенсии.

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Комментарии
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АР
Александр Рожков
Если бы над этим ухмылялись только депутаты от ЕР и ЛДПР. Но и у всех, кто их выбирает, рожы так же ухмыляются, как и у их депутатов.  А сколько здесь таких рож?
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5 час.
Александр Павлов
А  кто &quot;пенсионер&quot;, а без пенсии? В отличие от вовремя отхапнушего и довольного  Александра, который и вещает, потому что, как он считает, что ему это положено, а всем остальным нет? Вот из за таких крыс мы так и получаем,-кто успел, тот и оды поёт их благодетелям. Шкура ты Шура, не первый раз говорю это тебе, только не внемлешь ты ни разу.
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4 час.
Anatoly Kiselev
У Депутатов не лопаются же.
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53 мин.

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