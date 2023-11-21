В Госдуме новый скандал: "Те кто сумеет хотя бы квартал прожить на эту пенсию, не забудьте поделиться впечатлениями"

Если бы над этим ухмылялись только депутаты от ЕР и ЛДПР. Но и у всех, кто их выбирает, рожы так же ухмыляются, как и у их депутатов. А сколько здесь таких рож?

Александр Павлов

А кто "пенсионер", а без пенсии? В отличие от вовремя отхапнушего и довольного Александра, который и вещает, потому что, как он считает, что ему это положено, а всем остальным нет? Вот из за таких крыс мы так и получаем,-кто успел, тот и оды поёт их благодетелям. Шкура ты Шура, не первый раз говорю это тебе, только не внемлешь ты ни разу.