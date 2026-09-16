Юра Борисов снимется с Сальмой Хайек в откровенной истории о любви

Юра Борисов получил новую крупную роль за рубежом. Российский актер присоединился к проекту Сальмы Хайек "Arena" – чувственной истории о запретной любви, одним из продюсеров которой стала Анджелина Джоли.
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