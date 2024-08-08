Жители улицы Орловских Партизан пригласили в гости Клычкова

Жители улицы Орловских Партизан Орле вновь выступили с критикой руководства города и области. Они просят губернатора Клычкова и мэра Парахина лично приехать и проинспектировать, идущую у них под окнами стройку.
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