В Госдуме предложили выдать пожилым россиянам по 10 тысяч рублей на покупку дров

Ряд депутатов фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате в размере 10 тысяч рублей для граждан старше 70 лет на покупку топлива для отопления жилья.