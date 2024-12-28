В Госдуме предложили выдать пожилым россиянам по 10 тысяч рублей на покупку дров

Ряд депутатов фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате в размере 10 тысяч рублей для граждан старше 70 лет на покупку топлива для отопления жилья.
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