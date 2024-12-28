Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Выводы как всегда не делаются. Мало того что отжали у России ЗВР благодаря политики ЦБ России и лично Набиуллиной с С...В Молдавии отказа...
  • ШКИПЕР
    « Радио "Свобода" сегодня кричало, что "Путин запретил детям нелегальных мигрантов учиться в школе" »   Долбо@бы из з...Радио "Свобода": ...
  • Сергей
    Это еще что!! Скоро пусть финики ждут ЦУНАМИ!!! Прямо через норвегию и шедов!!!В Финляндии произ...

В Госдуме предложили выдать пожилым россиянам по 10 тысяч рублей на покупку дров

В Госдуме предложили выдать пожилым россиянам по 10 тысяч рублей на покупку дров

Ряд депутатов фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате в размере 10 тысяч рублей для граждан старше 70 лет на покупку топлива для отопления жилья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх