AP: Израиль освободит 42 заключенных в рамках сделки с ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС освободит 14 израильских заложников в обмен на освобождение Израилем 42 палестинских заключенных, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Египта.
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