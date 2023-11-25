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AP: Израиль освободит 42 заключенных в рамках сделки с ХАМАС

AP: Израиль освободит 42 заключенных в рамках сделки с ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС освободит 14 израильских заложников в обмен на освобождение Израилем 42 палестинских заключенных, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Египта.

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