Трижды за прошедшие сутки МЧС помогло жителям Карелии

Специалисты МЧС помогли ликвидировать последствия опасных ситуацийФото: freepik За прошедшие сутки сотрудники МЧС дважды потушили пожары в разных районах Карелии, а также помогли ликвидировать последствия ДТП на дороге рядом с Петрозаводском.