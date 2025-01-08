Джон Кирби расхвалил киевский режим за срыв поставок русского газа.Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, одна из рук Байдена, похвалил Киев за прекращение транзита русского газа через территорию Украины.
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