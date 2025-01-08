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Кирби похвалил Зеленского: Европа лишилась русского газа

Кирби похвалил Зеленского: Европа лишилась русского газа

Джон Кирби расхвалил киевский режим за срыв поставок русского газа.Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, одна из рук Байдена, похвалил Киев за прекращение транзита русского газа через территорию Украины.

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