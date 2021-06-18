Россиянам объяснили, как банки «раскручивают» на дорогие кредиты

Телеканал 360°Бизнес и финансыРоссиянам объяснили, как банки «раскручивают» на дорогие кредитыПериодически банки «обманывают» клиентов. Их методы рассчитаны на тех, кто не понимает в оформлении юридических договоров.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРоссиянинКоредитные договора обычно многостраничные. Количество кторой достигает порой 20 и более страниц мелкого шрифта. Вот в этой то массе "букоф" и прячут обман клиента. Более того, у клиента нет абсолютно никакого выбора. У него нет возможности изменить даже расположение единственной запятой. Договор, это документ, который описывает обязанности и ответственность сторон. А значит должна учитывать пожелания обеих сторон. Но сегодня это не так. Банк навязывает свой типовой договор клиенту. Не согласен, свободен. Выход тут самый простой: Государству нужно разработать единый типовой договор. То есть, учредить идиные для всех правила. Вот тогда и не будет обмана. А сегодня договора пишут всякий как хочет. А еще одна из причин обмана кроется в том, что менеджер банка является одновременно еще и страховым агентом аффилированной страховой компании. Эта компания в большинстве случаев является собственностью владельца этого же банка. Вот такие простые истины в стране не пуганных зверей. А надо бы этих зверей взять под узцы и ставить в стойла.Комментировать
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