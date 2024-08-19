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Британское издание: главком ВСУ был на грани увольнения перед атакой на Курскую область

Британское издание: главком ВСУ был на грани увольнения перед атакой на Курскую область

Незадолго до начала атаки украинских сил на Курскую область главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, занимающий эту должность с февраля этого года, был на грани увольнения, пишет британский новостной журнал The Economist.

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