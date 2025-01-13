Андрей Погодин: «Мы можем правильно воспитывать молодых людей»

Заместитель генерального директора центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», специально для «Петербургского дневника» Необходимость патриотического воспитания детей и молодежи очевидна и не вызывает сомнений.
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