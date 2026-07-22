Медведев подчеркнул важность оснащения бойцов современным оружием

Дмитрий Медведев, председатель "Единой России", на заседании экспертного совета партии призвал сосредоточиться на военном производстве и обеспечении бойцов Специальной военной операции современным оружием, а также разработать меры поддержки ветеранов.
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