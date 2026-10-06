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Царьград

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Суд взыскивает с жены тренера «Зенита» Семака 11 тысяч рублей

Суд взыскивает с жены тренера «Зенита» Семака 11 тысяч рублей

Петербургский суд 2 октября зарегистрировал заявление Роскомнадзора о взыскании с Анны Семак задолженности в размере чуть более 11 тысяч рублей, причины которой в материалах не указаны.

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