Суд взыскивает с жены тренера «Зенита» Семака 11 тысяч рублей

Петербургский суд 2 октября зарегистрировал заявление Роскомнадзора о взыскании с Анны Семак задолженности в размере чуть более 11 тысяч рублей, причины которой в материалах не указаны.
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