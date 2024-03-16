Кэти Топурия засветила беременный животик

Еще в мае прошлого года Кэти Топурия не скрывала, что готова стать матерь в третий раз. Тогда она рассказывала, что что ей нравится роль матери, а еще, беременность никак не сказывается на её творческой деятельности и она может выходить на сцену почти до самых родов.
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