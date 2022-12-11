Антон Уткин, режиссер, сценарист Когда весь мир пылает, пожелание «Все будет хорошо» вызывает у собеседника разве что кривую усмешку: куда уж лучше? В такие моменты я обращаюсь к опыту своих старших коллег-психологов, которые отмечают вот какую перемену: начиная где-то с 2020 года цели и задачи современной психотерапии начали существенно меняться, и если раньше важно было, условно говоря, «возвращать» отчаявшегося и потерявшего ориентиры человека обратно в мир, то сейчас, когда мир безумен, так сделать не выйдет.