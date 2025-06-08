Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Мы требуем восстановить отца Гавриила на должности": огромная толпа требует вернуть пастора, который сказал неудобную правду о приезжих

"Мы требуем восстановить отца Гавриила на должности": огромная толпа требует вернуть пастора, который сказал неудобную правду о приезжих

Avia.pro - СМИ В Хохловском переулке сотни православных христиан, чтобы пройти крестным ходом и обратиться к Русской Православной Церкви с требованием восстановить отца Гавриила в должности настоятеля Сочинского подворья.

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